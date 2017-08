Werbeunternehmen/Full-Service-Agentur sucht Verstärkung (w/m)

Hamburger Werbeunternehmen/Full-Service-Agentur mit Schwerpunkt Werbemittel-Beschaffung und Individualisierung sucht Verstärkung (w/m)

Wen wir suchen



• Kaufmännische Ausbildung wünschenswert im Bereich Marketing/Werbung

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Werbemittelbranche

• Gute Fähigkeiten in der Beschaffung, der Individualisierung und Recherche von Produkten

• gute Kenntnisse in der kompl. Auftragsabwicklung

• sicherer Umgang/Kommunikation mit Kunden und Lieferanten und deren Betreuung

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Sicherer Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen und Photoshop

• Kommunikationsstärke, Teamgeist, Eigeninitiative, Flexibilität und Vielseitigkeit

• Selbständige und kreative Arbeitsweise

Was wir bieten



• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre und sehr gute Arbeitsbedingungen

• Ein kleines motiviertes Team

• Freundschaftlicher, kollegialer Umgang

• Kurze Entscheidungswege

• Eigenständiges Arbeiten

• Angemessene Vergütung und weitere interessante Optionen

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

WA Media GmbH

Chiffre-Nummer 1264/17

Waltherstraße 49-51, Gebäude 32

51069 Köln

oder per E-Mail an chiffre@waorg.com