Reflects: Zwei Neuzugänge

Nach drei Jahren Abwesenheit kehrt Jan Philipps zurück zu Reflects, Köln, und wird künftig den Vertrieb im Bereich „Custom mades und Concepts“ bei der Kundenberatung unterstützen. Philipps war bereits in der Vergangenheit elf Jahre für das Unternehmen tätig, bevor er wegen eines Standortwechsels neue Wege beschritt. In den letzten drei Jahren vertiefte er seine Kenntnisse im Bereich Sonderanfertigungen und lernte die Branche nicht nur von der Verkaufs-, sondern auch von der Einkaufsseite intensiv kennen.

Neu an Bord von Reflects ist auch Mediengestalter Deniz Oezbilgin. Der Profi in Sachen Grafikdesign war zuvor bei der Kommunikations- und Medienagentur Media Cologne tätig und kennt sich sowohl im Off- als auch Online-Marketing bestens aus. Zielgruppenorientierte Arbeitsweise, Markenbewusstsein und gute Kenntnisse zum Thema Werbeartikel sind Basis seiner konzeptionellen und gestalterischen Kompetenz.

www.reflects.de