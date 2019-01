Account Manager (m/w/d)

Die Gemaco-Group ist seit mehr als 30 Jahren als Premium-Anbieter von Werbe-/ Promotionartikeln, Verkaufsförderungsmaßnahmen, Werbetextilien und kompletten Fulfillmentprogrammen bekannt. Das Unternehmen wächst kontinuierlich weiter und ist heute, mit mehr als 400 Mitarbeitern und Teams in Europa, Asien und Amerika, ein internationaler Marktführer im Branding-Sektor und ein angesehener Anbieter von Merchandising-Produkten. Zusammen mit unseren weltweit agierenden Kunden suchen wir nicht nur nach kreativen Wegen deren Marken, Kampagnen und Events hervorzuheben – wir bieten Komplettlösungen vom Trendspotting, über den Einkauf/ das Qualitätsmanagement bis hin zur Entwicklung von e-commerce Tools/ Plattformen und Logistiklösungen.

KURZBESCHREIBUNG:

Für unser junges und dynamisches Team am Standort in Mönchengladbach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n erfahrene/n, innovative/n und kommunikationsstarke/n

ACCOUNT MANAGER/IN

für die Betreuung und Weiterentwicklung unseres bestehenden Kundenportfolios.

IHRE AUFGABEN :

Beraten und Betreuen von Streckengeschäft Bestands- oder Neukunden sowie von Kunden mit welchen wir e-commerce Plattform sowie Outsourcing Lösungen fahren.

Ganzheitliche Bearbeitung von nationalen/ internationalen Kundenanfragen im Werbe-/ Promotionartikelbereich (Standardartikel als auch kampagnenbezogene Sonderanfertigungen)

Lieferantensuche und Angebotseinholung, Preiskalkulation und Angebotserstellung

Auftragscontrolling

Zusammenarbeit mit nationalen/ internationalen Lieferanten sowie mit unseren Einkaufsbüros in Hong Kong und Shanghai

Kontinuierliche Analyse der jeweiligen kundenbezogenen e-commerce Plattform (Artikelbedarfsanalyse, Recherche und Einbringen von neuen Artikeln)

Planung und Management von Aktionen auf unserer e-commerce Plattform

Erstellen von Kundenreportings (Spendreportings, Spend- und Savingsanalysen)

Zusammenarbeit mit unseren ausländischen Kollegen der jeweiligen Ländergesellschaften sowie unseren Leistungspartnern innerhalb der Gemaco-Gruppe

Besuch unserer Kunden vor Ort

Koordination und Management der internen Prozesse als auch der Schnittstellen zu IT, Backoffice & Logistik.

ANFORDERUNGEN

Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie erste Berufserfahrung im Account Management

Fundiertes kaufmännisches Wissen

Erfahrungen in der Werbemittel-/ Printmanagementbranche/ bestenfalls auch Fernostproduktion

Affinität zu e-commerce Plattformen/ Webshop Lösungen

Freude an sehr selbständigem, effizientem, lösungsorientiertem und zuverlässigem Arbeiten mit hoher Service- und Kundenorientierung

Konzeptionelles und strategisches Denken

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift aufgrund unseres internationalen Setups

Fundierte MS Office Kenntnisse

Teamgeist und Empathie

Führen der dem Team zugeordneten Account Executives

Gültiger Führerschein und Reisebereitschaft, wenn notwendig auch international

ES ERWARTET SIE

Ein motiviertes, junges Team

Ein international arbeitendes und aufgestelltes Unternehmen

Ein schnell und dynamisch wachsender Markt

Eine leistungsgerechte Bezahlung

Ein unbefristeter Arbeitsvertrag

Wenn sich Ihre Fähigkeiten und Wünsche im beschriebenen Job-Profil widerspiegeln, so senden Sie uns bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen unter Nennung der Referenz “Account Manager/in 01-19” per Email an

jobs@gemaco-group.de

Bitte geben Sie dabei das früheste Startdatum sowie Ihre Gehaltsvorstellung p.a. an.

www.gemacoglobal.com